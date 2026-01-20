आज 20 जनवरी 2026 धनु राशिफल: धनु राशि वाले सहयोगियों का पाएंगे साथ, परिवार का माहौल हो सकता है कलहपूर्ण

धनु - घर में अपनों के साथ खुशियों को बांटेंगे. परिजनों की सलाह सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सबका समर्थन पाएंगे. आपसी विश्वास बढ़ा रहेगा. उचित अवसर पर अपनी राय रखें. परस्पर सहयोग को बल मिलेगा. व्यर्थ की बातों से बचें. प्रबंधन प्रशासन बढ़ाएंगे. जीवन आनंदमय रहेगा. स्वास्थ्य व व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. विनम्रता रहेगी. साहस सामंजस्य बनाए रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. साहस बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में तैयारी बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर जोर देंगे. निरंतरता पर बनाए रखेंगे. वचन के पक्के बने रहेंगे. कारोबार में सहजता शुभता बढ़ेगी. स्पष्टता बढ़़ाएंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. आय के मौके बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय बचत पर फोकस रहेगा. मूल्यवान भेंट प्राप्त हो सकती है. परंपरागत मामलों पर फोकस रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. नियम अनुशासन बनाए रखेंगे. उधार देने से बचेंगे. पेपरवर्क पर जोर रखेंगे.

प्रेम मैत्री- कुल परिवार के साथ प्रसन्नता से समय बिताएंगे. संपर्क संवाद को बेहतर बनाए रखेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे. प्रियजनों को मान सम्मान रखेंगे. संस्कारों पर बल देंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. भावनात्मक चर्चा से जुड़ेंगे. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में बेहतर रहेंगे. पहल का भाव रखेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- खानपान संवारेंगे. संवेदनशीलता बढ़ाकर रखेंगे. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. निजी प्रयास बनेंगे. स्वास्थ्य संवार लेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. आदरभाव रखें.

