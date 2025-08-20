आज 20 अगस्त 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों के साझेदारी में सुधार आएगा, पेशेवर सहज होंगे

धनु - मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. करीबिया सेघनिष्ठता बढ़ेगी. परिवार मनोबल बढ़ाएगा. स्थायित्व एवं प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करेंगे. करियर व्यापार सकारात्मक और प्रभावपूर्ण होगा. विभिन्न योजनाएं को आगे बढ़ाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. साझेदारी में सुधार आएगा. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. लाभ व प्रभाव बढ़ाने में सफल रहेंगे. आवश्यक मामलों में गति बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ लेंगे. दाम्पत्य खुशहाल रहेगा.
नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सबका साथ सहयोग रहेगा. टीम का विकास होगा. निर्णय में नजदीकियों पर भरोसा करेंगे. पेशेवर सहज होंगे. उद्योग क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. करियर में सहजता रखेंगे.
धन संपत्ति- भूमि व भवन संबंधी मामले साधेंगे. प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. सफलता की उच्च संभावना बनी रहेगी. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. आर्थिक मामले प्रभावशाली रहेंगे. सहकार बनाए रखेंगे.
प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के सुधार आएगा. निजी मामले संवारेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. भावनात्मक प्रयासों में सफलता पाएंगे. व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे. घनिष्ठता बढ़ेगी. वाणी व्यवहार संवरेगा. भावनात्मक चर्चाओं में सतर्कता रखेंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. घर में मधुरता रहेगी. साथी प्रसन्न रहेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- अपनों से संवाद व संपर्क बढ़ेगा. रहन सहन आकर्षक रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. करीबी मददगार होंगे. भावनात्मक मजबूती बनाए रहेंगे.
शुभ अंक: 1 2 3
शुभ रंग: खाकी
आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. संकल्पित रहें.