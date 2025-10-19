scorecardresearch
 

Feedback

आज 19 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, उपलब्धियां हासिल करेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 19 October 2025, Sagittarius Horoscope Today: बड़प्पन से काम लेंगे. अधिकारियों व बड़ों के सानिध्य को बनाए रखेंगे. पैतृक विषयों में अनुकूलता रहेगी. प्रबंधन एवं व्यवस्था पर जोर देंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - कार्यक्षेत्र में बड़ों व जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बेहतर होंगे. सभी का समर्थन प्राप्त होगा. आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों में रुटीन बेहतर रखेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. अधिकारियों व बड़ों के सानिध्य को बनाए रखेंगे. पैतृक विषयों में अनुकूलता रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन एवं व्यवस्था पर जोर देंगे. रचनात्मकता बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक मामले गति लेंगे. साख प्रतिष्ठा बढ़ेगी. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में हल होंगे. उद्योग व्यापार में शुभता रहेगी. लाभ और प्रभाव में बढ़त रहेगी. प्रशासनिक कार्योंं को बढ़ावा देंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.

धन संपत्ति-  कारोबार में बड़े अवसर बनेंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम उत्साह बढ़ाएंगे. लाभ बढ़ाने पर जोर होगा. कार्य विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. उपलब्धियां हासिल करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

धनु: धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, अपने काम को बढ़ाने का समय है 
धनतेरस पर धनु राशि वाले कामकाज में पाएंगे तेजी, संकल्पों को पूरा करेंगे 
आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सीनियर अधिकारी प्रसन्न रहेंगे 
आय प्रतिशत अच्छा रहेगा, इच्छित सफलता पाएंगे 
आपका सम्मान और बढ़ेगा, व्यापार से जुड़े काम बनेंगे 

प्रेम र्मैत्री- मित्रों के साथ सुखद समय बिताएंगे. अपनों को साथ लेकर चलेंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. सुखद संबंधों से प्रसन्नता बढ़ेगी. रिश्तों में सहयोग मिलेगा. सभी का साथ विश्वास बढ़ाएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. संबंधों में उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में संतुलन रखेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 और 3
शुभ रंग : स्वर्णिम
आज का उपाय : सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सहकार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement