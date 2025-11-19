आज 19 नवंबर 2025 धनु राशिफल: आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, करना होगा ये एक काम

धनु- वाणिज्यिक मामलों में क्षमता से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यावसायिक कार्यां में सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. विविध रचनात्मक प्रयासों से सबको प्रभावित करेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेगा. अपनों से सामंजस्य रखेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ाएंगे. चर्चा में प्रभावी बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में शुभता बढ़ेगी. लाभ पर फोकस रखेंगे. पेशेवर कार्यां को पूरा करेंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी. आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी. प्रबंधन संवरेगा. सोच बड़ी बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार को मजबूती मिलेगी. आर्थिक लाभ एवं सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. आकर्षक प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ेगा. लक्ष्य प्राप्ति से उत्साहित रहेंगे. तेजी से परिणाम संवरेंगे. प्रबंधन मजबूत रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. वित्तीय गतिविधियों में प्रभावी बने रहेंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के प्रयास बल पाएंगे. मित्र संबंधों पर जोर बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों में अनुकूलन रहेगा. भावनात्मक मामलों में बेहतर रहेंगे. प्रदर्शन संवरेगा. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजनों को आकर्षक भेंट दे सकते हैं. अपनी बात मजबूती से रखेंगे. भ्रमण के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सुखद सरप्राइज देंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा. महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ेंगी. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना व श्रृंगार करें. मोदक का भोग लगाएं. पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं दान दें. व्यवस्था संवारें.

