आज 18 सितंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों का नीति नियमों पर फोकस रहेगा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu Rashifal 18 September 2025, Sagittarius Horoscope Today: . सावधानी बनाए रखें. कामकाज में स्पष्टता रखें. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा.

धनु - स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. जीवनशैली में कोई बदलाव जल्दबाजी में न करें. दबाव में आकर समझौता नहीं करें. घर परिवार के मामलों में सीख सलाह अपनाएं. वार्ता में गंभीरता बनाए रखें. वाणी व्यवहार में सहजता बढ़ाएं. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचेंगे. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. अन्य की कमियों को अनदेखा करें. क्षमाभाव बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- बजट से अधिक खर्च की आशंका है. अप्रत्याशित घटनाक्रम पर अंकुश कठिन होगा. सावधानी बनाए रखें. कामकाज में स्पष्टता रखें. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा.

धन संपत्ति- लाभ और लक्ष्य साधारण बने रहेंगे. परिणाम प्रभावित रह सकते हैं. सजगता व संवेदनशीलता से आगे बढ़ें. वर्तमान विषयों पर फोकस बढ़ाएं. अपनों से सीख सलाह रखें. परिस्थितियां के अनुसार निर्णय लें.

मैत्री- बाहरी व अपरिचित लोगों से दूरी रखें. सभी की बातों में न आएं. भेंट संवाद में सहज रहें. संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ बनाए रहेंगे. रिश्तों में सहनशीलता से काम लेंगे. भावुकता में आने से बचेंगे. प्रियजनों की अनदेखी न करेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखें. जरूरी सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बढ़ाएं. आवेश में नहीं आएं. सहजता से कार्य करें. उकसावे से बचें. संपर्क संवाद में पहल से बचें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : विधिवत् पितृपूजन कर अर्घ्य अर्पित करें. श्रद्धा भाव से योग्यजनों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. सजग सतर्क रहें.

