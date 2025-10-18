scorecardresearch
 

आज 18 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: धनतेरस पर धनु राशि वाले कामकाज में पाएंगे तेजी, संकल्पों को पूरा करेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 18 October 2025, Sagittarius Horoscope Today: सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सहज बने रहेंगे. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

sagittarius horoscope
धनु - भाग्य के मामलों में उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. धनधान्य में वृदिध होगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय कार्यों में संतुलन बढ़ेगा. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी. सभी ़क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सहज बने रहेंगे. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. धार्मिक एवं मनोरंजक यात्राएं संभव हैं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों के सहयोग से उच्च परिणाम बनेंगे. अड़चन अवरोध स्वतः दूर होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कार्य व्यापार में लंबित मामले गति पाएंगे. कामकाज में तेजी से आगे बढ़ेंगे.  

धन संपत्ति - जोखिम उठाने की कोशिश होगी. जीत की भावना को बल मिलेगा. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. वित्तीय स्तर परबेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. योजनाओं व संकल्पों को पूरा करेंगे. हितलाभ संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों व परिजनों का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंधो में सुधार होगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. प्रेम और स्नेह के प्रयासों को बल मिलेगा. मन के मामले संवार पर बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर फोकस होगा. सहजता अनुकूलता बनी रहेगी. सहयोग का भाव रहेगा. शैक्षिक मामले संवरेंगे. सोच उूंची रखें. निसंकोच बने रहेंगे.

शुभ अंक : 1 3 8 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. तिल तिलहन का दान करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. देवालय जाएं.

