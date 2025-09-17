scorecardresearch
 

Feedback

आज 17 सितंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले पैसों के लेनदेन से रहें सावधान, संग्रह संरक्षण में रहेंगे सहज

Aaj ka Dhanu Rashifal 17 September 2025, Sagittarius Horoscope Today: भेंटवार्ता के लिए समय लेकर जाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम बना रह सकता है. पूरी तैयारी से आगे बढ़ें. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. जिम्मेदारों का विश्वास बनाए रखें. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएं.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - महत्वपूर्ण मामलों में आंशिक लापरवाही से भी बचें. लेनदेन के कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं. धैर्य धर्म से निर्णय लें. विविध प्रयासों में सजगता बनाए रखें. परिजनों की मदद बनी रहेगी. बड़ों की सीख सलाह पर ध्यान दें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. भेंटवार्ता के लिए समय लेकर जाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम बना रह सकता है. पूरी तैयारी से आगे बढ़ें. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. जिम्मेदारों का विश्वास बनाए रखें. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएं.

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यवस्था और नियमों की अनेदखी न करें. योजनागत प्रयासों पर जोर बनाए रखें. कामकाज में सावधानी से आगे बढ़ें. कारोबार में स्पष्टता रखें. प्राथमिकता सूची बनाएं. स्मार्टनेस बढ़ाएं.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ सामान्य रहेंगे. आर्थिक संतुलन व अनुशासन पर जोर दें. संग्रह संरक्षण में सहज रहेंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचें. लापरवाही नहीं दिखाएं. सावधान रहें. अनुशासन से चलें. अनुपालन बढ़ाएं.

सम्बंधित ख़बरें

धनु: पूरे उत्साह से काम करेंगे, आपका सम्मान और बढ़ेगा 
सौदेबाजी में बेहतर होंगे, अचानक धन लाभ होगा  
यात्रा से लाभ होगा, व्यापार में रुके हुए काम बनेंगे  
नियमों का सम्मान करेंगे, आय के स्त्रोत बढ़ेंगे 
वित्तीय मामलों में निरंतरता रखेंगे, टालमटोल से बचें 

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में विनय विवेक से निर्णय लें. अपनों की ओर से असहज स्थिति का सामना कर सकते हैं. संबंधों में सरलता बनाए रखें. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएं. भावनात्मक विषयों में पहल से बचें. सबको साथ ले़कर चलें. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. संवाद में सूझबूझ रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- निजता व गोपनीयता बनाए रखें. व्यक्तिगत खर्च बढ़ सकता है. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्यगत मामलों में सजगता रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 8 और 9

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य दें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. सावधान रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement