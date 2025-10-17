आज 17 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: आय प्रतिशत अच्छा रहेगा, इच्छित सफलता पाएंगे

धनु - भाग्य की मदद से परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. सबसे मेलजोल बढ़ेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. भाग्य बल बढ़ा रहेगा. लक्ष्य पर फोकस हा़ेगा. आस्था और अध्यात्म बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे. साख सहकार और विश्वास को बल मिलेगा. करियर व्यापार संवार पाएगा. आर्थिक एवं निजी पक्ष संवार पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में उच्च स्थिति रहेगी. सबका सहयोग समर्थन बना रहेगा. जिम्मेदारों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाओं में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. लाभ एवं विस्तार कार्यों में अपेक्षित वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- सकारात्मक परिणाम बनेंगे.योजनाओं ने में सफलता पाएंगे. अवसर भुनाने में आगे रहेंगे. वित्तीय प्रबंधन बेहतर होगा. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. आय प्रतिशत अच्छा रहेगा. इच्छित सफलता पाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा. मन के मामले संवरेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. परिजनों का साथ बनाए रखेंगे. मैत्री पक्ष मजबूती पाएगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा करेंगे. यात्रा पर जोर रहेगा. साक्षात्कार में सहज होंगे. तर्कपूर्ण कार्य करेंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. टीम भावना बढ़ेगी.

शुभ अंक : 3 6 8 और 9

शुभ रंग : सफेद चंदन

आज का उपाय : भक्तों की दुर्गमता को हरने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. तीर्थ जाएं.

---- समाप्त ----