आज 16 सितंबर 2025 धनु राशिफल: सौदेबाजी में बेहतर होंगे, अचानक धन लाभ होगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 16 September 2025, Sagittarius Horoscope Today: उद्योग व्यापार से जुड़ेंगे.सोच बड़ी रखें.कार्य विस्तार के अवसर भुनाएं.चर्चा में शामिल रहें.परस्पर सहयोग का भाव बना रहेगा.नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा.

धनु - महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य धर्म बनाए रखेंगे.साझीदारों के सहयोग और सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.वातावरण की सकारात्मकता पर बल देंगे.सहकारिता का प्रतिशत बेहतर रहेगा.कार्यव्यवस्था पर जोर रखेंगे.परिस्थितियां सहायक रहेंगी.विनय विवेक से कार्य साधेंगे.निजी जीवन में शुभता का प्रतिशत बढ़ेगा.उद्योग व्यापार से जुड़ेंगे.सोच बड़ी रखें.कार्य विस्तार के अवसर भुनाएं.चर्चा में शामिल रहें.परस्पर सहयोग का भाव बना रहेगा.नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- औद्योगिक प्रयासों में सक्रियता बनाए रखेंगे.दीर्घकालिक योजनाओं को गति देंगे.साथियों का भरोसा जीतेंगे.सौदेबाजी में बेहतर होंगे.लाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा.पेशेवरता पर बल देंगे.

धन संपत्ति- विभिन्न उपलब्धियों से मनोबल बढ़ेगा.हितलाभ में वृद्धि होगी.योजनाओं को बल मिलेगा.स्थायित्व पर जोर रहेगा.आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा.पूछपरख बनी रहेगी.भूमि भवन के कार्य बनेंगे.

प्रेम मैत्री- निजीजीवन में अपनों का साथ सुखवर्धक होगा.प्रेम और स्नेह पर जोर बनाए रखेंगे.सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी.प्रियजन से भेंट होगी.निजी मामलों में बेहतर रहेंगे.मित्रों का विश्वास पाएंगे.रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे.सुख सौख्य बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान संवरेगा.भेंटवार्ता को बढ़ावा मिलेगा.आवश्यक विषयों में गति आएगी.सेहत अच्छी रहेगी.उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा.लोकप्रियता बढ़ेगी.

शुभ अंक : 3 7 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : पितृपूजन बनाए रखें.विधिवत् अर्घ्य तर्पण अर्पित करें.ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप बढ़ाएं.टीम भावना रखें.

