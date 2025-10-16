scorecardresearch
 

आज 16 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, आय के खुलेंगे नए रास्ते

Aaj ka Dhanu Rashifal 16 October 2025, Sagittarius Horoscope Today: निसंकोच आगे बढ़ेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. भाग्यबल से सभी मामले सधेंगे.

धनु - हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव बनेंगे. पेशेवर इच्छित परिणाम पाएंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर रहेंगे. व्यावसायिक संबंध बल पाएंगे. सहयोगियों में सामंजस्यता बढ़ेगी. निजी संबंधों को बल मिलेगा. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. चहुंओर संवार बनी रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. भाग्यबल से सभी मामले सधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कारोबार में सकारात्मकता बढ़ेगी. उधार के लेनदेन से बचेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. पेशेवर संबंध संवरेंगे. सभी क्षेत्रों में कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण अवसर लाभ बढ़ाएंगे. वित्तीय फैसले ले सकेंगे. . आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले बनेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. आय के नए रास्ते खुलेंगे. साहस दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से खुशी बढ़ेगी. संबंधों में साज संवार बनी रहेगी. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मैत्री संबंध मजबूत होंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास मनोबल ऊंचा रहेगा. निसंकोच रहेंगे. तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी.

शुभ अंक: 3 7 और 8

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: जगत्पालक  जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. विनम्रता रखें.

