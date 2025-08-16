scorecardresearch
 

आज 16 अगस्त 2025 धनु राशिफल: जन्माष्टमी पर धनु राशि वालों को शुभ सूचनाएं मिलेंगी, सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 16 August 2025, Sagittarius Horoscope Today: सेवाक्षेत्र में फोकस बढ़ाएं. लोभ प्रलोभन में न आएं. समकक्षों का भरोसा जीतें. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार तर्कशील रहेगा.

धनु - आपसी मेलजोल व संवाद को बेहतर बनाए रखेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. करियर कारोबार दबाव बना रह सकता है. सेवाक्षेत्र में फोकस बढ़ाएं. लोभ प्रलोभन में न आएं. समकक्षों का भरोसा जीतें. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार तर्कशील रहेगा. कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- परिश्रम से परिणाम संवारेंगे. सफलता का प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. नियम पालन बढ़ाएंगे. तथ्यों पर बल बनाए रखें. पेशेवरों पर भरोसा बढ़ेगा. करियर में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर कार्यों को संवारेंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे. भ्रम और बहकावे से बचाव रखेंगे. धोखे में न आएं. आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. निवेश पर नियंत्रण लाएंगे. उधारी से बचें.

प्रेम मैत्री- बात कहने में जल्दबाजी न करें. चर्चा संवाद में देरी से बचें. पारिवारिक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदर सम्मान रखेंगे. सजग रहेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता पर बल बनाए रखें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. ध्यान प्राणायाम की आदत बनाए रहें. रुटीन पर ध्यान दें. मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक : 3 6 7 और 8

शुभ रंग :  पीतांबरी

आज का उपाय :  शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नियम रखें.

