आज 15 सितंबर 2025 धनु राशिफल: नियमों का सम्मान करेंगे, आय के स्त्रोत बढ़ेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 15 September 2025, Sagittarius Horoscope Today: औद्योगिक मामलों में सक्रियता आएगी. नेतृत्व का भाव रहेगा. प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. पद प्रभाव बढ़ाएंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. टीम वर्क में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कारोबार में शुभता बढे़गी. साझा व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे.

धनु - करियर कारोबार में टीम भावना को बढ़ावा देंगे. याजनाओं से सबको जोड़े रखेंगे. हितलाभ बढ़ाने में सफल होंगे. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. वचन के पक्के रहेंगे. जिम्मेदारी को बखूबी संभालेंगे. दाम्पत्य में सहजरता बढ़ेगी. साझेदारी के कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. औद्योगिक मामलों में सक्रियता आएगी. नेतृत्व का भाव रहेगा. प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. पद प्रभाव बढ़ाएंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. टीम वर्क में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कारोबार में शुभता बढे़गी. साझा व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में उत्साहित रहेंगे. सहकारिता पर जोर होगा. पेशेवर प्रदर्शन अच्छा रहेगा. उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. नियमों का सम्मान करेंगे. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- लाभ और स्थायित्व को बल मिलेगा. विविध परिणाम बेहतर बनेंगे. वित्तीय कार्यों को वक्त पर पूरा करेंगे. सामूहिक प्रयास बनाए रखें. भूमि भवन के मामले गति लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- करीबी जनों से तालमेल बेहतर होगा. घर परिवार में वक्त बिताएंगे. प्रेम स्नेह एवं उत्साह बना रहेगा. जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी. प्रियजन प्रसन्न होंगे. भावनात्मक मजबूत बनी रहेगी. मन के मामले संवरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उमंग उत्साह से काम लेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. सोच बड़ी रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. संतुलित गतिविधि बनाए रखेंगे. स्पष्टता से बात रखेंगे.

शुभ अंक : 2 3 6

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
