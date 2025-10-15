आज 15 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: बुधवार के दिन धनु राशि वाले कामकाज में भूल चूक से बचें, लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं

धनु - समय संतुलित व अनुशासित ढंग से आगे बढ़ने का संकेतक है. धूर्तों की बातों में न आएं. अपनों से संबंधों को प्रभावित न होने दें. घर परिवार में सहयोग समर्थन का भाव रखेंगे. निजी मामले सामान्य रहेंगे. पारिवारिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में सावधानी रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर बढ़ेगा. यात्रा में सावधनी बनाए रखें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सजगता से आगे बढ़ें. परिजनों की मदद बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में भूलचूक की स्थिति से बचें. लाभ प्रभावित हो सकते हैं. बहस व विवाद में आने से बचें. विविध मामले नियंत्रण में रखें. कार्य कुशलता पर भरोसा बढ़ेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करें. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं.

धन संपत्ति- व्यक्तिगत कारणों से बजट से अधिक खर्च करना पड़ सकता है. कामकाज में रुटीन बनाए रखें. सजगता से काम लेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. जोखिम उठाने की आदत से बचेंगे. मेलजोल का भाव रखेंगे. ठगी के शिकार होने से बचें.

प्रेम मैत्री- निजी दोषों व कमजोरियों को नजरअंदाज न करें. संबंधों में धैर्य दिखाएं. रिश्तों में भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों को परखने की गलती न करें. यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. मन के मामले साधारण रहेंगे. पहल से बचें. अन्य जनों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सोच बड़ी बनाए रखें. तर्कपूर्ण व्यवहार रखें. योजना के अनुरूप आगे बढ़ें. सेहत संबंधी संकेतों को नजरअंदाज न करें. साझीदारी की भावना रखें.

शुभ अंक : 3 6 और 7

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सहजता रखें.

---- समाप्त ----