आज 14 सितंबर 2025 धनु राशिफल: वित्तीय मामलों में निरंतरता रखेंगे, टालमटोल से बचें

धनु - समय के साथ तालमेल बिठाने व व्यवस्था प्रबंधन के साथ आगे बढ़ने परजोर रहेगा.कला और कौशल से परिणाम संवारेंगे.सहकर्मियों का साथ समर्थन रहेगा.सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी.उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे.जोखिम के कार्य न करें.आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी से बचें.विरोधियों की सक्रियता रहेगी.लगनशीलता बनाए रखेंगे.कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.पेशेवरता और कार्य प्रबंधन संवरेंगे.योजनाएं लंबित रखने से बचेंगे.विविध मामले लंबित रह सकते हैं.संकोच बना रहेगा.
नौकरी व्यवसाय- कारोबारी परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी.चुनौतियों को सामना करेंगे.चर्चा में सहज रहें.कर्मठता से कार्य करें.कार्यक्षमता के अनुरूप प्रदर्शन की कोशिश होगी.समकक्षों का सहयोग मिलेगा.
धन संपत्ति- सामंजस्य व सहकार से आगे बढेंगे.वित्तीय मामलों में निरंतरता रखेंगे.सबका सहयोग रहेगा.प्रबंधन पर ध्यान देंगे.श्रमशीलता का लाभ मिलेगा.रुटीन संवारेंगे.खर्च पर अंकुश बनाए रखेंगे.
प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष सामान्य बना रहेगा.रिश्तों में मजबूती आएगी.करीबियों के लिए प्रयासरत बढ़ाएंगे.प्रेम व स्नेह के मामलों में बहकावे में न आएं.अहंकार से दूर रहें.रिश्ते संवेदनशील रहेंगे.अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.भावनात्मक मामलों में धैर्य रखेंगे.भेंट के अवसर बनेंगे.प्रतिक्रिया में सहजता दिखाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- आत्मनियंत्रण रखे.विनय विवेक विनम्रता बनाए रहेगी.खानपान संवारेंगे.स्मार्ट वर्किंग रहेगी.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.अनुपालन बढ़ाएंगे.
शुभ अंक : 1 और 3
शुभ रंग : गोल्डन
आज का उपाय : पितरों एवं सूर्यदेव को अर्घ्य दें.ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.सूखे मेवे व मिश्री का प्रसाद बांटें.सेवाश्रम बढ़ाएं.