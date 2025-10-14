scorecardresearch
 

आज 14 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: नीतिगत प्रयास अमल में लाएं, अनुशासन रखेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 14 October 2025, Sagittarius Horoscope Today: महत्वपूर्ण कार्योंं में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे.शारीरिक क्षमता से अधिक मेहनत न करें.

धनु - स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. मौसम संबंधी सावधानी बढ़ाएंगे. विभिन्न संकेतों पर फोकस बनाए रखेंगे. व्यवस्थागत विषयों में रुटीन रखें. जिम्मेदारों की सीख सलाह पर ध्यान दें. परिजनों की सलाह का सम्मान करें. आकस्मिकता बनी रह सकती है. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे.  शारीरिक क्षमता से अधिक मेहनत न करें. अतिभार उठाने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर विषयों में लापरवाही से बचेंगे. कार्य व्यापार में निरंतरता रखेंगे. साहस संपर्क पर जोर बनाए रखेंगे. लोभ प्रलोभन और दबाव में नहीं आएंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. समझौतों में सावधानी बरतेंगे.

धन संपत्ति- करीबियों सहयोग से आर्थिक लक्ष्यों को पाएंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. अपरिचितों से दूरी बनाए रखें. नीतिगत प्रयास अमल में लाएं. अनुशासन रखेंगे. धैर्य व विश्वास से परिणाम संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- अनावश्यक सूचनाओं व अफवाह से प्रभावित न हों. गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. मन की बात सहजता से रखें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. रिश्तेदारों के बहकावे में न आएं. प्रेम पक्ष सामान्य रहेगा. वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे.
 
स्वास्थ्य मनोबल- आवेश में प्रतिक्रिया न दें. सबको साथ लेकर चलें. विनम्रता से काम लें. सात्विकता रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. स्वास्थ्य मिश्रित रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. पीड़ित की मदद करें.

