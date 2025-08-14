scorecardresearch
 

Feedback

आज 14 अगस्त 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों के आर्थिक नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा, पेपरवर्क और स्पष्टता रखेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 14 August 2025, Sagittarius Horoscope Today: आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु- संतुलित गति से आगे बढ़ेंगे. जरूरी कार्या को लंबित रखने से बचेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. कार्यक्षमता बेहतर रहेगी. करियर कारोबार में शुभता बनाए रखेंगे. प्रशासन प्रशासन प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. महत्व के कार्य गति पाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएं. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा. लोभ प्रलोभन से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयासों में तेजी लाएंगे. तथ्यों पर ध्यान देंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. कार्य व्यापार में तेजी बनी रहेगी. विविध मामलों सक्रियता रखेंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. विविध मामलों में शुभता रहेगी.

धन संपत्ति- लेनदेन पर फोकस बना रहेगा. आर्थिक नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा. पेपरवर्क और स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक पक्ष प्रभावशाली रहेगा. वाणिज्यिक रुटीन संवारेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. उधार न करें. बैंकिंग के मामले बढ़ेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

धनु: आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, मेहनत का फल मिलेगा 
विविध कार्यों में गति बनी रहेगी, प्रयास बनाए रखेंगे 
धनु राशि वालों को घरेलु विषयों में तालमेल की जरूरत होगी, बड़ों की सलाह का आदर करें 
धनु: वाणी पर नियंत्रण रखें, आपके खर्चो में भी बढ़ोतरी होगी 
आज का धनु राश‍िफल 11 अगस्त: लोगों से मतभेद ना बढ़ने दें 

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष संवार पर बन रहेगा. संबंध मजबूत बना रहेगा. रिश्तों में भरोसा रखेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे. मन के मामले सकारात्मक बनेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. वचन निभाएं. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. बहस से बचें. भावनात्म प्रदर्शन पर अंकुश बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिभा व कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बौद्धिकता को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य मिश्रित रहेगा. मनोबल बना रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 3 4 और 5

शुभ रंग: येलो

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. वचन निभाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement