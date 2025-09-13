scorecardresearch
 

आज 13 सितंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले अनावश्यक प्रतिक्रिया से रहें सावधान, तथ्यों पर दें जोर

Aaj ka Dhanu Rashifal 13 September 2025, Sagittarius Horoscope Today: उपलब्धियां सामान्य रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे.

धनु - करियर कारोबार में मेहनत और लगन से आगे बढ़ें. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएं. सेवाक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. अवरोधों को धैर्य से दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. बजट से चलेगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. उपलब्धियां सामान्य रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करंेगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाशीलता का भाव बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- वरिष्ठों सामंजस्यता बनाए रखें. नौकरीपेशा रुटीन प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कारोबार में सजगता दिखाएंगे. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. कामकाजी संबंधों में तालमेल रहेगा. बड़ों की सीख सलाह मानें.

धन संपत्ति - वित्तीय पक्ष मजबूत बनाए रखें. योजना के अनुसार कार्य करें. तथ्यों पर जोर दें. आर्थिक कार्यों में उच्च परिणाम बनाए रखेंगे. नियम पालन बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. चर्चा संवाद में शामिल होंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सूझबूझ व समन्वय बढ़ाएं. आपसी सहकार को बढ़ावा दें. मन की बात कहने में संकोच रहेगा. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना मिल सकती है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदरभाव रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारियों पर बल दें. उत्साह बनाए रखें. निरंतरता व परिश्रम से कार्य साधेंगे. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचें. संकेतों के प्रति सजग रहें.

शुभ अंक: 3 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: पूर्वजों पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य जल दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. नियम से चलें.

