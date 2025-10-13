scorecardresearch
 

आज 13 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: चर्चा में गंभीरता बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 13 October 2025, Sagittarius Horoscope Today: लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. बड़ा सोचेंगे. पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी.पेशेवर अनुबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे.

धनु - साझा कार्य पक्ष मेंं बनेंगे. करियर व्यापार अधिक हितकर रहेगा. लोगों से सहयोग सहकार बढ़ाने में आगे रहेंगे. उद्योग व्यापार में स्थायित्व आएगा. परिस्थितियां प्रभावपूर्ण बनी रहेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. टीम का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. औद्योगिक कार्य समय से पूरा कर लेने का प्रयास रखेंगे. कामकाजी ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. बड़ा सोचेंगे. पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अनुबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाज को गति देंगे. आपसी बातचीत से हल बनेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. प्रबंधन के कार्य आगे बढ़ाएंगे. कारोबारी संपर्क संवाद संवार पाएगा. महत्वपूर्ण प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहेगा. विविध प्रयासों में गंभीरता रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. चर्चा में गंभीरता बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. हितकारी परिणामों में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में न आएं. मदद की भावना रहेगी. दाम्पत्य में मिठास बढ़ाएंगे. प्रेम में सुखद क्षण बनेंगे. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजग व्यवहार बनाए रखेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : भगवा
आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वचन पालन रखें.

