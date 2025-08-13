scorecardresearch
 

आज 13 अगस्त 2025 धनु राशिफल: विविध कार्यों में गति बनी रहेगी, प्रयास बनाए रखेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 13 August 2025, Sagittarius Horoscope Today: अपनों से तर्क व बहस करने से बचें. घर परिवार में स्थिति साधारण रहेगी. भावनात्मक असहजता कम होगी. सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. जिद में न आएं.

धनु - बड़प्पन की सोच के साथ कार्य व्यापार में गति लाएं. कामकाज संतुलित बना रहेगा. अनुशासन व अनुपालन बढ़ाएंगे. व्यवस्थागत कार्यों पर जोर देंगे. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. पैतृक पक्ष से जुड़े कार्यों में गति आएगी. अपनों के साथ मेल मुलाकात में सहज बने रहें. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. अपनों से तर्क व बहस करने से बचें. घर परिवार में स्थिति साधारण रहेगी. भावनात्मक असहजता कम होगी. सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. जिद में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. कला कौशल में बेहतर होंगे. नौकरीपेशा सहज रहेंगे. कारोबारी स्थितियां पूर्ववत् बनी रहेंगी. अफवाहों पर भरोसा न करें. सभी क्षेत्रों में निरंतरता रहेगी.

धन संपत्ति- महत्व के संवाद में सावधानी बनाए रखेंगे. जांच पड़ताल के बिना मिसी पर भरोसा न करें. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. अधिकारी वर्ग सहकार बढ़ाएंगे. विविध कार्यों में गति बनी रहेगी. प्रयास बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रदर्शन विवेक से काम लें. घर परिवार में अन्यजनों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. जरूरी समाचार प्राप्त होंगे. मित्रों से सामंजस्य रखेंगे. घर परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. रिश्ता संवार पर रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- रिश्तों में विश्वास रहेंगे. संस्कार परंपराओं को गति दें. स्वजनों को सरप्राइज करें. सुख सौख्य साझा करें. भेंटवार्ता में सफल होंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

शुभ अंक : 3 और 5

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : शंकरनंदन भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. दूर्वा पान और मोदक चढ़ाएं. विनम्रता रखें.
 

