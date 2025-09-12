आज 12 सितंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले कार्य व्यापार में सुधार पाएंगे, बडों की आज्ञा बनाए रखेंगे

धनु - कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. भावनात्मक संबंधों में रुचि बनी रहेगी. बडों की आज्ञा बनाए रखेंगे. बहस विवाद से बचेंगे. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश होगी. आवश्यक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिकता का प्रतिशत बढ़ेगा. कार्य व्यापार सुधार पर रहेगा. मित्रों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. परीक्षा में सफल रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षमता मजबूत होगी. करियर व्यापार में उत्साह बढ़ाए रहेंगे. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. उपलब्धि हासिल करेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. साहस पराक्रम से उचित जगह बनाएंगे.

धन संपत्ति- तेजी बनाए रखेंगे. आर्थिक मामलों में शुभता संवार पाएगी. बचत व आय पर फोकस रखेंगे. अन्य की बातों में नहीं आएंगे. साहस सक्रियता रखेंगे. बैंकिंग कार्यों से जुडेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों से स्पष्टता रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. भेंट मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. भावनात्मक मामले पक्ष में रहेंगे. मन की बात कहेंगे. सहयोगियों का साथ पाएंगे. संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सुखकर समय बिताएंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. स्पर्धा का भाव रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 3 6 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थाें व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सहज रहें.

---- समाप्त ----