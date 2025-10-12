आज 12 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: लक्ष्य को समय पर पूरा करेंगे, बड़ों की सुनेंगे

धनु - साझीदारी के मामलों में उचित प्रदर्शन बना रहेगा. उद्योग कार्योंं में सामंजस्य बढ़ाएंगे. प्रभावपूर्ण वाणी व्यवहार और प्रबंधन से कार्य सधेंगे. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चां पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. नेतृत्व करने का भाव रहेगा. पारिवारिक संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. मित्र संबंध मजबूत होंगे. लक्ष्य को समय पर पूरा करेंगे. बड़ों की सुनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- टीम में मजबूती लाएंगे. साझाकार्य व सहकारिता में सफलता मिलेगी. निसंकोच गति बनाए रहेंगे. प्रयासों में सक्रियता आएगी. सभी के सहयोग से अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. साहस से काम लेंगे.

धन संपत्ति- लाभ का स्तर ऊंचा बना रहेगा. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. भूमि भवन के मामले बनेंगे. धैर्य व उत्साह से काम लेंगे. सामूहिक प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. स्थायित्व पर जोर रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह को बल मिलेगा. स्वजनों का साथ मिलेगा. घरेलु संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से पक्ष रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रिय से भेंट होगी. निजी संबंध मजबूत होंगे. भावनात्मक व्यवहार में प्रभावी बने रहेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर रहेंगी. सुख सौख्य सहजता से आगे बढ़ेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. सात्विक बने रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. जिम्मेदारी निभाएं.

---- समाप्त ----