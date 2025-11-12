आज 12 नवंबर 2025 धनु राशिफल: मित्रों का सहयोग पाएंगे, लापरवाही से बचें

धनु- समय सामान्य परिस्थिति बनाए रखने का संकेतक है. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. समता सामंजस्य बनाए रखें. शोधकार्य से जुड़ने का प्रयास रखें. सात्विकता पर जोर दें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें. परिजनों की सीख सलाह पर ध्यान देंगे. आकस्मिक घटनाक्रम बने रह सकते हैं. अप्रत्याशित लाभ की संभावना है. आपसी सूझबूझ से कार्य करेंगे. नीति नियम में विश्वास रखेंगे. पुराने मामले व्यवस्थित हो सकते हैं. विरोधी सक्रियता बनाए रखेंगे. अपरिचितों से दूरी रखें.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएं. बड़ों के सानिध्य पर जोर देंगे. व्यापार में सहजता रहेगी. अनुशासन बनाए रखेंगे. परिवार के लोगों का सहयोग समर्थन पाएंगे. करियर व्यापार साधारण रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में ढिलाई व लापरवाही न बरतें. अनजान लोगों से सावधान रहेंगे. विविध मामलों में आकस्मिकता बनी रहेगी. तैयारी व समझदारी से आगे बढ़ें. वरिष्ठों व समकक्षों से सहयोग लें.

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद में विनम्रता बनाए रखेंगे. निजी विषयों में धैर्य धर्म बढ़ाएंगे. मन के मामलों में बड़प्पन बढ़़ाएं. निजी संबंध प्रभावित रहेंगे. सहयोग बढ़ाएंगे. संबंधों पर जोर रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. करीबी प्रभावित रहेंगे. आवश्यक सूचना प्राप्त हो सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य का ध्यान रखें. सकेतों के प्रति संवेदनशील रहें. व्यवहार पर फोकस बढ़ाएं. लापरवाही से बचें. खानपान में संतुलन रखेंगे. मनोबल बनाए रखें.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : विघ्नहर्ता श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. जरूरतमंदों को मदद दें. व्यवस्था पर जोर रखें. रक्त संबंध संवारें.



