आज 12 अगस्त 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों को घरेलु विषयों में तालमेल की जरूरत होगी, बड़ों की सलाह का आदर करें

Aaj ka Dhanu Rashifal 12 August 2025, Sagittarius Horoscope Today: पारिवारिक संबंधों में सुधार के प्रयास बनाए रखें. पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे. घर परिवार में असहज वातावरण बने रहने की आशंका है.

धनु- पारिवारिक संबंधों में सुधार के प्रयास बनाए रखें. पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे. घर परिवार में असहज वातावरण बने रहने की आशंका है. बड़ों की सूझबूझ और सानिध्य का लाभ उठाएं. सजगता सहजता से आगे बढ़ते रहें. प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय मामलों में उत्साह बना रहेगा. सक्रियता बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूत रखें. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढे़गा. जरूरी बात साझा कर सकते हैं. सबके प्रति स्नेह का भाव रखें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. कारोबार में तेजी रहेगी. करियर व्यवसाय में रुटीन रखेंगे. प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक मामलों में बेहतर करेंगे.

धन संपत्ति- लक्ष्य पाने में आगे होंगे. शासकीय कार्यों में रुचि बढ़ेगी. सुविधा संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा. भवन वाहन में सक्रियता बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. विविध मामले पक्ष में रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घरेलु विषयों में तालमेल की जरूरत होगी. गरिमा गोपनीयता पर ध्यान देंगे. अपनों के साथ विवाद में न उलझें. समता संतुलन बढ़ाएं. स्पष्टता से बात कहें. मित्रों से भेंट होगी. प्रियजन सहयोगी होंगे. बड़ों की सलाह का सम्मान रखें. सबके हित का ख्याल रखें. रिश्तों में विनम्रता बनाए रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य साधने की कोशिश होगी. परंपरागत बातों व विचारों में उलझे न रहें. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. आदर सत्कार रखें.

शुभ अंक: 2 3 और 9

शुभ रंग: मैजेंटा

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. पूर्वाग्रह से बचें.

