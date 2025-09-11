आज 11 सितंबर 2025 धनु राशिफल: नौकरीपेशा अच्छा करेंगे, लेनदेन पर नियंत्रण बना रहेगा

धनु- मित्र मंडली के साथ मिलकर महत्व के कार्य गति दे पाएंगे. साहस पराक्रम पर बल बनाए रखेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. मित्रों संग यादगार वक्त बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएं. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता पर बल बना रहेगा. विषयगत तथ्यों पर ध्यान देंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. कार्य व्यापार में तेजी रहेगी. विविध मामलों सक्रियता रखेंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. विविध मामलों में शुभता रहेगी.

धन संपत्ति- नेतृत्व क्षमता का विकास होगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. लेनदेन पर नियंत्रण बना रहेगा. आर्थिक पक्ष प्रभावशाली रहेगा. वाणिज्यिक रुटीन संवारेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. व्यावसायिक मामले बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम में उत्साहित रहेंगे. परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे. मन के मामले सकारात्मक बनेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. वचन निभाएंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. बहस से बचेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में रुचि बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कलाप्रियता व कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बौद्धिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : गोल्डन

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. अपना वचन निभाएं.

