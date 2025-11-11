scorecardresearch
 

आज 11 नवंबर 2025 धनु राशिफल: गरिमा गोपनीयता बनाए रहें, भावुकता से बचें

Aaj ka Dhanu Rashifal 11 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सामंजस्य से कार्य सधेंगे. व्यवस्था में भरोसा बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में जल्दबाजी से बचें. यात्रा में अवरोध संभव हैं.

धनु - स्वास्थ्य संबंधी मामलों में ढिलाई न दिखाएं. संकेतों के प्रति सजग रहें. अनुशासन और नियमित दिनचर्या पर ध्यान दें. ध्यान योग की आदत बढ़ाएं. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक विषयों पर फोकस रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. परिजनों की अनदेखी से बचें. अनजानों से सावधानी बनाए रहें. भेंटवार्ता में धैर्य दिखाएं. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सामंजस्य से कार्य सधेंगे. व्यवस्था में भरोसा बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में जल्दबाजी से बचें. यात्रा में अवरोध संभव हैं. व्यवस्था पर भरोसा रखें.

नौकरी व्यवसाय- करियर सामान्य बना रहेगा. कामकाज में अपेक्षित स्थिति बनाए रखें. लक्ष्य पर फोकस होगा. कामकाजी वर्ग सहयोगी रहेगा. पेशेवर उपलब्धि अर्जित करेंगे. भेंटवार्ता में धैर्य से काम लें. प्रतिभा प्रदर्शन से आगे बढे़ेंगे.

धन संपत्ति- भूलचूक की स्थिति से बचें. वित्तीय परिणाम पूर्ववत् बने रहें. सहयोगियों व साझीदारों के समर्थन उत्साहित रहेंगे. अप्रत्याशित हानि लाभ संभव है. कार्ययोजनाओं में रुटीन रखें. अधिकारियों से बनाकर चलें.

प्रेम मैत्री- निजी मामलों से अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें. आवश्यक सूचना मिल सकती है. मन की बात कहने में विनम्रता दिखाएं. अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा. परस्पर प्रेम स्नेह बढ़ेगा. करीबियों की कमियों को अनदेखा करें. गरिमा गोपनीयता बनाए रहें. भावुकता से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक से काम लेंगे. मनोबल बनाए रखें. सबको साथ लेकर चलें. व्यवहार में सहज सजग रहें. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. खानपान सात्विक रखें.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पीड़ित की मदद का भाव रखें.

