आज 10 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: बहस-विवाद में पड़ने से बचें, धन के लेन-देन में स्पष्टता रखें

धनु- करियर कारोबार में जिम्मेदारी निभाएंगे. सूझबूझ और सक्रियता बनाए रखें. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. पेशेवर कार्यों मं स्पष्टता बढ़ाएं. अन्य पर अत्यधिक भरोसा न करें. जल्द प्रतिक्रिया न दें. तार्किकता पर जोर देंगे. भावुकता से बचेंगे. सामान्य परिणाम बनेंगे. लंबित कार्य गति लेंगे. धूर्तों की चालाकी व धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं. सतर्कता व सजगता से कार्य करें. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता दिखाएं. नीति नियम निरंतरता पर जोर दें. समय प्रबंधन से चलें.

नौकरी व्यवसाय- अनुभवियों की बातों पर ध्यान देंगे. करियर व्यवसाय में सतर्कता दिखाएंगे. पेशेवरता में वृद्धि होगी. सीख सलाह बनाए रखें. सेवाक्षेत्र से जुड़े व्यक्ति सफल रहेंगे. विरोधियों की सक्रियता बढ़ेगी. कार्य व्यापार में रुटीन संवारेंगे.

धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सफेदपोश ठगों से सजग रहें. विभिन्न कार्यों में सहज रहें. बहस विवाद से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. प्रतिभा व परिश्रम से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में अनुकूलता बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश रहेगी. प्रेम एवं व्यवहार में संतुलन रखेंगे. तार्किकता पर जोर देंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. आशंका से बचें. संबंधों में सरलता लाएंगे. समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ता में धैर्य दिखाएं. योग प्राणायाम बढ़ाएं. स्वास्थ्य से समझौता न करें. सक्रियता और सामंजस्यता बनाए रखें. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. श्रमशील रहेंगे.

शुभ अंक : 1 2 3 और 6

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : विवाहिताएं करक चतुर्थी का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी मां की पूजा करें. भ्रम व उलष्झन से बचें. फोकस रखें.

---- समाप्त ----