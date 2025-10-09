scorecardresearch
 

आज 9 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले खुशियों को साझा करेंगे, संपर्कों का मिलेगा लाभ

Aaj ka Dhanu Rashifal 9 October 2025, Sagittarius Horoscope Today: भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे.

धनु - मित्र संबंधों का लाभ उठाएंगे. भावनात्मक स्तर पर संवेदनशील रहेंगे. निसंकोच कार्य करेंगे. अपनों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. जरूरी कार्य समय से करेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. बड़ों की बात को ध्यान से सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुडें़ेगे. साहस से आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार पर फोकस बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. कामकाजी अड़चनों में कमी आएगी. पेशेवर मामलों में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. सक्रियता दिखाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. जीत का भाव रहेगा. समकक्ष सहयोग देंगे. संपर्कों का लाभ मिलेगा. प्रशासन प्रबंधन को बल मिलेगा. वित्तीय प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सुखद पलों की निर्मिति होगी. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. जरूरी बात कहेंगे. प्रेम स्नेह से जुड़े पक्ष सकारात्मक रहेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. वचन निभाएंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कौशल प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. बुद्धि से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. वादा बनाए रखें.

