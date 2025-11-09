scorecardresearch
 

Feedback

आज 9 नवंबर 2025 धनु राशिफल: लाभ में वृद्धि होगी, बड़ी उपलब्धि पाएंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 9 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस होगा. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. आपसी सहयोग व विश्वास से आगे बढ़ेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. सबसे तालमेल रहेगा. बड़ी उपलब्धि पाएंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु- उद्योग उत्पादन से जुड़े जन बेहतर करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण विषयों में गति लाएंगे. मित्रों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. पेशेवर मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. नवीन अनुबंधो में सहज रहेंगे. साझीदारों का सहयोग मिलेगा. कामकाजी चर्चाओं में शामिल होंगे. मेहनत और विश्वास से सफलता पाएंगे. भूमि भवन के विषयों में गति आएगी. प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय कार्य संवरेंगे. आर्थिक मामले लंबित नहीं रखेंगे.
 
नौकरी व्यवसाय- कारोबारियों का भरोसा बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले साधेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. करियर में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. बेहतर अनुबंध होंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. पद प्रभाव बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे. आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस होगा. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. आपसी सहयोग व विश्वास से आगे बढ़ेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. सबसे तालमेल रहेगा. बड़ी उपलब्धि पाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी. रिश्तों में धैर्य व धर्मपालन बनाए रखेंगे. भ्रम व भटकाव से बचेंगे. जिद और अहंकार से दूर रहेंगे. स्वजनों से चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में विनम्रता दिखाएंगे. शुभता सौम्यता बनी रहेगी. सुखद पल साझा करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

धनु: धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, अपने काम को बढ़ाने का समय है 
स्मरणीय पल बनेंगे, प्रिय से भेंट होगी 
समय निकालेंगे, बहस विवाद से बचेंगे  
धनु: करियर के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा 
धनु: मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, समय आज आपके पक्ष में रहेगा 

स्वास्थ्य मनोबल- अपनी बात को मजबूती से रखेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. नियम अनुशासन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 1 2 3 और 9

शुभ रंग : केसरिया
आज का उपाय : ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. लक्ष्य पर ध्यान दें. सक्रिय रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement