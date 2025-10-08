आज 8 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों को मिलेगी नौकरी में पदोन्नति, आर्थिक मामलों पर रहेगा फोकस

धनु - शैक्षिक गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी. अपनों के साथ खुशहाल जीवन बना रहेगा. सबका साथ सहयोग रहेगा. करियर व्यवसाय में अवसर भुनाएंगे. मित्र संबंधों में वृद्धि होगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. करीबियों संग भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. चहुंओर सक्रियता दिखाएंगे. बुद्धि विवेक से उचित जगह बनाएंगे. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. वातावरण में अनुकूलन उत्साहित रखेगा. विषयगत समझ बेहतर होगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में उम्दा स्थिति रहेगी. लाभ में उछाल बना रहेगा. सफलता का प्रतिशत संवर रहेगा. पेशेवर तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. स्मार्ट व निजी मामलों में विश्वास बढ़ेगा.

धन संपत्ति- कारोबारी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. चर्चा संवाद व लेनदेन में प्रभावी बने रहेंगे. लाभ एवं प्रभाव में वृद्धि होगी. आर्थिक मामलों पर फोकस रहेगा. लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रिय से भेंट मुलाकात होगी. संबंधियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सुखद चर्चा के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. प्रेम में इच्छित परिणाम बनेंगे. मन के मामलों में सफल होंगे. नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- एक दूसरे की खुशी बढ़ाएंगे. आज्ञा बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 7 8 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रशिक्षण बढ़ाएं.

---- समाप्त ----