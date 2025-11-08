आज 8 नवंबर 2025 धनु राशिफल: स्मरणीय पल बनेंगे, प्रिय से भेंट होगी

धनु- मेहनत का फल मिलने में सहयोगी समय है. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. सूझबूझ और धैर्य से सफलता पाएंगे. अपनों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. भूमि भवन के विषयों में रुचि रहेगी. उद्यमिता व पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्योंं में गति लाएंगे. कामकाजी संबंधों को मजबूती मिलेगी. रिश्ते बेहतर बनेंगे. साझा मामले सहज रहेंगे. लोगों का साथ और विश्वास पाएंगे. आवश्यक प्रयास बनाए रखेंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में सहजता रहेगी. आर्थिक गतिवधियों में रुचि बढ़ाएंगे. सहकारिता और समन्वय से आगे बढ़ेंगे. कार्य़क्षेत्र में सबसे बनाकर चलेंगे. योजनाएं लक्ष्य की ओर बनी रहेंगी. व्यवस्था को बल मिलेगा.

धन संपत्ति-- लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. पेशेवर वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. स्थायित्व के मामले संवरेंगे. नेतृत्व में सफलता मिलेगी. साझीदारी के प्रयास बेहतर रहेंगे. व्यापार को मजबूती देंगे. बड़े प्रयास साधेंगे. जोखिम उठा सकते हैं.



प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में स्पष्टता रखेंगे. मित्रों से संबंधों को बल मिलेगा. अपनों का साथ बनाए रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखें. स्मरणीय पल बनेंगे. प्रिय से भेंट होगी. जरूरी बात करीबियों से कह पाएंगे. संबंधों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. उर्जावान बने रहेंगे. वजन उठाने से बचें. स्वयं का ध्यान रखें. सामंजस्य बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1 3 और 8

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. सजग रहें. आदर रखें.



