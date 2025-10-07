आज 7 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले वाणी पर रखें संयम, परिवार के मामले पक्ष में बनेंगे

धनु - घर में सबसे बनाकर चलने की कोशिश होगी. स्वयं को पूरी तरह सही मानने की आदत से बचें. अपनों के पर्सनल स्पेस का ध्यान रखें. पारिवारिक संबंधों को सहजता रहेगी. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. परिवार के मामले पक्ष में बनेंगे. संबंधों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. सामंजस्यता और अनुशासन रखें. विनम्रता पर जोर दें. बहस से बचाव रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन के प्रयास गति पाएंगे. अपनों को सम्मान दें. विविध विषयों में रुचि रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी चर्चा में धैर्य दिखाएंगे. करियर व्यवसाय में सहजता बनी रहेगी. प्रबंधकीय लाभ के अवसर बनेंगे. आर्थिक कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. लक्ष्य पाने में जल्दबाजी न दिखाएं.

धन संपत्ति- व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. धनधान्य के मामले अपेक्षा के अनुरूप बने रहेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. खर्च पर अंकुश बनाए रखेंगे. योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे. व्यवस्थागत समझ व स्पष्टता बढे़गी.

प्रेम मैत्री- भेंट चर्चा में औरों की अनदेखी करने की आदत छोड़ें. बड़प्पन का भाव बनाए रखें. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक प्रदर्शन बल पाएगा. मन की बात में धैय रखें. संपर्क संवाद का स्तर संवारें. जिद जल्दबाजी में बात न रखें. साहस संपर्क बढ़ाएं. अपनों की सीख सलाह से चलें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व निखार पर कार्य करेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. नियमित स्वास्थ्य जांच रखेंगे. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें.

Advertisement

शुभ अंक : 3 7 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : श्रीराम के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. जिद अहंकार से बचें. सोच बड़ी रखें.

---- समाप्त ----