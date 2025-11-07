आज 7 नवंबर 2025 धनु राशिफल: समय निकालेंगे, बहस विवाद से बचेंगे

धनु- रुटीन कार्योंं में मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहेंगे. करियर व्यवसाय में स्पष्टता रखेंगे. न्यायिक मामलों में भूल व चूक से बचेंगे. विभिन्न मामलों में सूझबूझ से आगे बढ़ें. समय पर कार्य करने का प्रयास रखें. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. कार्य व्यापार में रुटीन संवारेंगे. लाभ का प्रतिशत संतुलित रहेगा. तार्किकता पर जोर देंगे. भावुकता से बचेंगे. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. सेवा व्यवसाय में वृद्धि होगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. नए लोगों से दूरी रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी मामलों में तुरत प्रतिक्रिया से बचें. नौकरीपेशा ज्यादा संतुलित प्रदर्शन करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. आज्ञा अनुपालन और अनुशासन बनाए रखेंगे. लापरवाही से बचेंगे. धूर्तां से दूरी बनाए रहें.



धन संपत्ति- पेशेवर कार्यों से जुड़ेंगे. समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता व सक्रियता रखेंगे. लोन व बैंकिंग के कार्योंं में रुचि दिखाएंगे. नियम व अनुशासन पर जोर दें. वरिष्ठों व समकक्षों का साथ मिलेगा.

प्रेम मैत्री- संबंधों में धैर्य से काम लेंगे. संबंधों में सकारात्मकता बनाए रखें. मित्रों व समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे. अपनों की सलाह सुनेंगे. वार्ता के लिए समय निकालेंगे. बहस विवाद से बचेंगे. रिश्तों में संतुलन पर जोर देंगे. मन की बात में धैर्य दिखाएंगे. सम्मान देंगे. साथियों की सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहेंगे. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएंगे. अन्य के भरोसे में नहीं आएंगे. सेहत प्रभावित रह सकती है. संबंधों में सामंजस्य बनाए रखें.

शुभ अंक : 3 6 7 और 9

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. लाल फूल और मिष्ठान्न चढ़ाएं. प्रलोभन व ठगी में न आएं. उलझन से बचें.

