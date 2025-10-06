scorecardresearch
 

आज 6 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों के निजी मामले पक्ष में बनेंगे, भौतिक वस्तुओं में रुचि दिखाएंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 6 October 2025, Sagittarius Horoscope Today: साहस संपर्क बनाए रखेंगे. अपनों की सीख सलाह से चलेंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावुकता से बचें. अतिसंवेदनशील न रहें.

धनु - जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें. निजी मामलों में सतर्कता बनाए रहें. की भावनाओं को आहत करने की स्थिति से बचें. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. कार्य व्यवसाय पर फोकस रखेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. घर में हर्ष आनंद रह़ेगा. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. संबंधों में सकारात्मक बढ़ेगी. प्रशासनिक प्रयास गति पाएंगे. अपनों को आदर सम्मान दें. धैर्य धर्म का पालन रखेंगे. रक्त संबंधों को मजबूती मिलेगी. निजी विषयों में शुभता सहजता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- शासन प्रशासन और प्रबंधन के मामले संवार पाएंगे. योग्यता से जगह बनाएंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. अफवाह से बचेंगे. कला कौशल पर जोर रहेगा. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा.

धन संपत्ति-  सुविधा संपन्न घर की अभिलाषा बनी रहेगी. वाहनादि के मामले पक्ष में हल होंगे. अतिउत्साह और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. व्यवस्था में रुचि बढ़ाएंगे. भौतिक वस्तुओं में रुचि दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद में जिद व जल्दबाजी में न आएं. प्रियजनों से भेंट में रुचि रहेगी. प्रदर्शन सामान्य बना रहेगा. मन की बात में धैय रखें. साहस संपर्क बनाए रखेंगे. अपनों की सीख सलाह से चलेंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावुकता से बचें. अतिसंवेदनशील न रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान व व्यक्तित्व निखरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. नियमित स्वास्थ्य जांच रखेंगे. अनुशासन बढ़ाएं. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें.

शुभ अंक : 2 3 6 और 7

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. अहंकार से बचें.

