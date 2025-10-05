आज 5 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: सुख सौख्य बना रहेगा, वित्तीय गतिविधियों में शुभता बनी रहेगी

धनु - सामाजिक विषयों में पहल पराक्रम दिखाएंगे. संपर्क संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. साहस से संबंधित कार्यों को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण आर्थिक मामले गति लेंगे. संवाद एवं सहकारिता बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. इच्छित सूचना की प्राप्ति हो सकती है. बंधुजन मदद बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी. कार्य व्यापार में उत्साह से भाग लेंगे. सुखद संदेशों का आदान प्रदान बना रहेगा. परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में यात्रा के अवसर बनेंगे. उत्साह और सक्रियता बढ़ाएंगे. निवेश एवं विस्तार कार्यों में रुचि दिखाएंगे. पेशेवर मामले व्यवस्थित रहेंगे. कार्य व्यापार अनुकूलन रहेगा. जिम्मेदारी बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक मामलों में चर्चा संवाद फोकस बढ़ा रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होगी. वित्तीय गतिविधियों में शुभता बनी रहेगी. पेशेवर संबंधों में सुधार आएगा. तेजी लाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. संग भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. रिश्तों में विनय विवेक बढ़ाएंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. प्रेम साहचर्य के मामले संवरेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे. रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे. भाइयों से करीबी रहेगी. मित्रों से तालमेल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सभी प्रसन्न होंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. शुभता बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. अपनों का विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 6

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. आलस्य त्यागें.

