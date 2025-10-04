आज 4 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे, लक्ष्य पर फोकस होगा

धनु - वाणिज्यिक विषयों में मनोवांछित जगह बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता बढे़गी. अपनों से शुभ समाचार मिलेंगे. पेशेवर चर्चा में तेज बने रहेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाएंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम दिखाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य बनाए रखेंगे. सामाजिक प्रयासों व प्रबंधन को बल मिलेगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे. आलस्य त्यागें.

नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदारों से भेंट होगी. कामकाज के विस्तार में रुचि बढ़ाएंगे. लोगों से बेहतर संवाद बनाए रखेंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा. विभिन्न प्रयासों में गति बनी रहेगी. करियर व्यापार में गति रहेगी. भेंटवार्ता सफल होगी.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण यात्रा करेंगे. उच्च उपलब्धियों की प्राप्ति होगी. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक योजनाओं को बल मिलेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा.

प्रेम मैत्री- अपनापन बढ़ाएंगे. करीबियों से सुखद संवाद व भाईचारे पर फोकस रहेगा. रक्त संबंधों में विश्वास रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों के साथ समय बिताएंगे. कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों का बढ़ावा मिलेगा. परिजनों से सुख साझा करेंगे. जन सेवा की भावना रखेंगे. रिश्तों को बल देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परंपरागत मामले आगे रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान व वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे.

शुभ अंक : 3 6 8 9

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. साहस रखें.

---- समाप्त ----