आज 3 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों की धनधान्य की प्रचुरता बढ़ेगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे

धनु - भव्य आयोजन में शामिल होंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे. घर परिवार के मामले मजबूत होंगे. प्रशासनिक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कामकाज में साहसिक फैसले लेंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति बनी रहेगी. घर में सभी से सामंजस्य बनाए रहेंगे. श्रेष्ठ प्रदर्शन बना रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. उचित अवसर प्राप्त होंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे.



नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में उपलब्धियां बल पाएंगी. नवीन अवसरों को भुनाएंगे. कार्य व्यापार को उत्साह से गति देंगे. करियर कारोबार में वृद्धि होगी. पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. लाभवृद्धि बनी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस होगा.

धन संपत्ति- मूल्यवान संपत्तियों को सहेजने में आगे होंगे. इच्छित वस्तु प्राप्त होगी. पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. बचत पर जोर बनाए रखेंगे. आर्थिक विषयों में उत्साहित रहेंगे. धनधान्य की प्रचुरता रहेगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. रक्त संबंध संवरेंगे. सपरिवार आनंद से रहेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. वचन पालन रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. घर में सुख सौख्य बना रहेगा. सूचनाएं साझा करेंगे. स्वजनों में जिम्मेदारी का भाव बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बढ़ेगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा. कुटुम्ब से करीबी बढ़ाएंगे. भेंट संवाद में प्रभावी रहेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 3 6 और 9



शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का दान बढ़ाएं. व्रत संकल्प पूरा करें.

