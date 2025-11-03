scorecardresearch
 

आज 3 नवंबर 2025 धनु राशिफल: योजनाएं आकार लेंगी, श्रेष्ठजनां से भेंट होगी

Aaj ka Dhanu Rashifal 3 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: संस्कार परंपराओं में विश्वास बढ़ेगा. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. युवा ज्यादा अच्छा करेंगे. कला कौशल संवरेंगे. चहुंओर सफलता पाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

वृश्चिक - बौद्धिक पक्ष प्रबल बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर बनी रहेगी. आवश्यक कार्योंं को गति देंगे.  तेजी बनाए रहेंगे. दूर देश के प्रयास संवरेंगे. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. हर्ष उत्साह का वातावरण रहेगा. शै़क्षक गतिविधियां बढ़ेंगी. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे. संस्कार परंपराओं में विश्वास बढ़ेगा. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. युवा ज्यादा अच्छा करेंगे. कला कौशल संवरेंगे. चहुंओर सफलता पाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. धैर्य से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी. उचित अवसरों में वृद्धि बनी रहेगी. विविध कोशिशों को बल मिलेगा. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे. कारोबारी मामले सफल हांंगे. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रस्तावों में पहल रखेंगे. लक्ष्य को प्राप्त करेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. लोकप्रियता का ग्राफ चढ़ेगा. योजनाएं आकार लेंगी. श्रेष्ठजनां से भेंट होगी. साख और ख्याति बढ़ेगी. बचत बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में उत्साह दिखाएंगे. वातावरण अनुकूल बना रहेगा. प्रेम संबंध बेहतर रहेंगे. रिश्ते संवार लेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. मित्र समर्थन देंगे. परिजनों से तालमेल बढ़ेगा. स्मरणीय पल बनेंगे. भावनाओं को बल मिलेगा. भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खास के प्रति आकर्षण अनुभव करें. आत्मविश्वास बना रहेगा. व्यक्तित्व सकारात्मक रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : देवों के देव भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. सक्रिय रहें.  

---- समाप्त ----
