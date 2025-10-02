आज 2 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: दशहरे पर आज धनु राशि वाले धनधान्य में पाएंगे वृद्धि, रुके हुए प्रयास पक्ष में बनेंगे

धनु - भव्य आयोजनों पर फोकस बना रहेगा. लाभ वृद्धि की संभावनाएं बढ़ेंगी. अपनों का साथ एवं विश्वास बढ़ेगा. घर परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. धनधान्य संबंधी मामले गति लेंगे. बैंकिंग विषयों के प्रति रुचि बढ़ाएंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. सुखद वातावरण का लाभ उठाएंगे. समय संवार पर बना रहेगा. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. सहजता सामंजस्य रखेंगे. निजी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. व्यक्तिगत संपर्क व संवाद पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस बढ़ाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में अवसर बढ़ेंगे. वरिष्ठों की मदद से करियर संवरेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कामकाजी भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रुके हुए प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. लाभ एवं बचत पर जोर रखेगे. आदर्शों का पालन करेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. वित्तीय मामले बढ़त पर रहेंगे. संपत्ति के कार्यों को बल मिलेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सभी का आदर करेंगे. श्रेष्ठ समय बिताएंगे. सरलता बनाए रहेंगे. मन की बात कहेंगे. संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. आयोजन से जुड़ेंगे. अतिथि आगमन होगा. कुल के लोगों का सहयोग सम्मान बनाए रखेंगे. स्वजनों से नजदीकी रहेगीं. शुभता का संचार रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था पर फोकस रहेगा. कार्यों में रुचि रहेगी. सेहत संवरेगी. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. निजी कार्यों को गति देंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय : विजयादशमी पर भगवान राम के संघर्ष साहस और सत्य के प्रति आग्रह से शिक्षा लें. अहंकार पर स्वाभिमान की जीत का उत्सव मनाएं. जिम्मेदारी निभाएं.

---- समाप्त ----