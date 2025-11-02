आज 2 नवंबर 2025 धनु राशिफल: जोखिम लेने का भाव रहेगा, विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे

धनु - औरों की बातों में आकर जिद जल्दबाजी में निर्णय न लें. निजी विषयों में रुचि बनाए रखेंगे. संबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. घरेलु मामलों में दखल बढ़ाएंगे. परिजनों और मित्रों से सलाह रखें. सावधानी व सजगता बढ़ाएं. सेहत मिश्रित प्रभाव की रह सकती है. रहन सहन संवार पर रहेगा. करीबियों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. प्रबंधन के कार्योंं से जुड़ेंगे. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. सजगता से कार्य करेंगे. पेशेवर सहयोगी होंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे. सूझबूझ से कामकाज की स्थिति बेहतर बनी रहेगी. पेशेवर साथियों से मेलजोल बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष उछाल पर होगा. पेशेवर संवाद बल पाएंगे. साहस से कार्य बनाएंगे. विभिन्न मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साथियों में सहकार बना रहेगा. जोखिम लेने का भाव रहेगा. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- भावुकता में न आएं. प्रियजनों को बात रखने के मौके दें. तालमेल बनाए रखकर आगे बढ़ें. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. करीबियों पर भरोसा बनाए रखें. मन की बात साझा करेंगे. भाईचारा बढ़ाएं. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवरेंगे. मित्रों को समय दें.

स्वास्थ्य मनोबल- संकेतों के प्रति सजग रहें. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. सेहत से समझौता न करें. उत्साह से कार्य करें. व्यक्तित्व निखरेगा. खानपान पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे फल मेवे का प्रसाद बांटें. सात्विकता रखें.

