आज 2 फ़रवरी 2026 धनु राशिफल: रणनीति से बात रखें, स्मार्ट वर्किंग बनाए रहें

Aaj ka Dhanu Rashifal 2 February 2026, Sagittarius Horoscope Today: शोधकार्य में रुचि बढ़ाएंगे.बड़प्पन का भाव रखेंग.कामकाज में आकस्मिकता बनी रह सकती है.सभी मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें.

धनु - पारिवारिक मामले सुखकर बने रहेंगे.व्यक्तिगत संबंधों पर अपनी अपेक्षाओं का अधिक बोझ न डालें.समय मिलीजुली परिस्थिति का संकेतक है.घरवालों का सहयोग मिलेगा.बड़ों का सानिध्य बनाए रखें.सीख सलाह से आगे बढ़ें.स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.तैयारी पर जोर दें.शोधकार्य में रुचि बढ़ाएंगे.बड़प्पन का भाव रखेंग.कामकाज में आकस्मिकता बनी रह सकती है.सभी मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें.जांच पडताल बनाए रहें.सूझबूझ से आगे बढ़ने का प्रयास रखें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सामान्य स्थिति रहेगी.नियमित प्रदर्शन बनाए रहें.पेशेवरों में सहज संकोच बना रहेगा.कारोबार में सीख सलाह से आगे बढ़ें.रणनीति से बात रखें.स्मार्ट वर्किंग बनाए रहें.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में स्पष्ट रहें.अनावश्यक खर्च से बचें.दबाव की स्थिति रह सकती है.निजी संबंधों का सम्मान करें.संपत्ति के मामलों में दखल रहेगा.वरिष्ठों की बातें अनदेखी न करें.

प्रेम मैत्री- घर के लोगों के साथ भेंटवार्ता में विनम्रता बढ़ाएं.बड़ों की समझाइश पर ध्यान दें.मित्रों व परिचितों के व्यवहार से असहजता हो सकती है.परस्पर स्नेह बढ़ेगा.गरिमा गोपनीयता बनाए रहेंगे.भावुकता से बचेंगे.महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है.धैर्य बनाए रखेंगे.संबंधों में मिठास बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन बनाए रखें.भावावेश में न आएं.स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.सबको साथ लेकर चलें.खानपान में सात्विकता बरतें.अतिभार से बचें.
शुभ अंक : 2 और 3

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.धैर्य बनाए रहें.

---- समाप्त ----
