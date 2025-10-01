आज 1 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: लाभ का स्तर बढ़ा रहेगा, पूंजी बढ़ेगी

धनु - नए ढंग से कार्य करने और कुल परिवार से जुडाव बढ़ाने में विश्वास रहेगा. अपनों से संबंध संवारेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. संवाद में सफलता पाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. विविध कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. कार्यविस्तार पर विचार करेंगे. संबंधियों से से जुड़ाव बना रहेगा. करीबियों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में पहल करेंगे. धन संपत्ति के विषयों में प्रभाव बढ़ेगा. व्यावहारिक स्तर बेहतर होगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में उच्च प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यों में उछाल बनाए रखेंगे. परस्पर सहकार और सहयोग से कार्य करेंगे. व्यर्थ की बातों व आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. लाभ का स्तर बढ़ा रहेगा. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे.

धन संपत्ति- पूंजी बढ़ाने में मदद मिलेगी. लाभ्ज्ञ मामलों में गति आएगी. संग्रह पर बल रहेगा. वित्तीय प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. परिचितों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धनधान्य के मामले संवरेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों को बेहतर बनाए रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सहजता बनाए रखेंगे. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. मन की बात कह पाएंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. अतिथिगण का घर आगमन बना रहेगा. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुपालन अनुशासन बनाए रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. उम्दा खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. समता संतुलन

बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 1 2 3

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज आज का उपाय : देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना साधना करें. विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें. कन्या भोजन कराएं. साज संवार रखें.

