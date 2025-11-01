आज 1 नवंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले मतभेदों से रहें दूर, अपनों की बात ध्यान से सुनेंगे

धनु - घर परिवार में हर्ष उमंग उत्साह बना रहेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. सामाजिक कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. सहकारिता संपर्क पर जोर देंगे. वाणिज्यिक प्रदर्शन संवार पर रहेगा. पारिवारिक विषयों में रुचि बनाए रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. संवाद संचार बेहतर रहेगा. भावनाओं पर अंकुश रखेगे. सूचना जानकारी जुटाने पर जोर रहेगा. बंधु बांधवों से करीबी बढ़ेगी. प्रबंधन के कार्य सधेगे. अनुशासन से कार्य करेंगे.

नौकरी व्यवसाय - व्यावसायिक मामले मजबूत होंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. उल्लेखनीय कार्यों को प्राथमिकता देंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी गतिविधियों को गति देंगे. पेशेवर यात्रा के संकेत हैं.

धन संपत्ति - वित्त व्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. आर्थिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. कार्य व्यापार में वांछित जगह बनाएंगे. पेशेवर मामलों में शुभता रहेगी. चर्चा में प्रभावी बने रहेंगे. सभी से संवाद संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- भाइयों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. आपसी मतभेद दूर होंगे प्रियजनों का आगमन बना रहेगा. आगंतुक का यथायोग्य सत्कार करेंगे. अपनों की बात ध्यान से सुनेंगे. संबंधों पर फोकस रहेगा. प्रेम विश्वास को बल मिलेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. निज सूचनाएं साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शांत व विनम्रता बनाए रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेबा . आलस्य त्यागें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. पदर्शन संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 8

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. भक्तिभाव बढ़ाएं. शनिदेव की वस्तुओं का दान करें. कमजोरों को संबल दें.

