आज 1 फ़रवरी 2026 धनु राशिफल: लक्ष्य पर फोकस रखें, बजट पर ध्यान दें

धनु - करियर पर फोकस बनाए रखने का समय है. सेहत से संबंधित मामले मिश्रित बने रहेंगे. व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. भेंटवार्ता के लिए समय लेंगे. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएं. धैर्य से कार्य करें. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्कता बनाए रहेंगे. आवश्यक कार्य में ढिलाई से बचेंगे. ठगों से दूर रहेंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. अपनों से संवाद बनाए रखें. व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़ेंगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयासें में जोखिम न लें. मिश्रित स्थिति रहेगी. व्यापार में सजगता रखेंगे. अनुकूलन पर जोर देंगे. चर्चा में जल्दबाजी न दिखाएं. धूर्तों से सावधानी बरतें. सीख सलाह से कार्य करें.



धन संपत्ति- वाणिज्यिक दबा अनुभव कर सकते हैं. वित्तीय पक्ष पर फोकस बढ़ा रहेगा. प्रबंधन की नीतियों की पालना रखें. विविध मामले लंबित रह सकते हैं. लक्ष्य पर फोकस रखें. बजट पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- निजी चर्चाओं में विनम्रता बनाए रखें. प्रियजनों की बातें पर अतिसंवेदनशीलता न दिखाएं. रिश्ते सामान्य बने रहेंगे. परिजनों का सहयोग रहेगा. सभी के प्रति सम्मान रखेंगे. घर परिवार से नजदीकी बढ़ेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है. सीख सलाह बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नियमपालन रखें. लक्ष्य से समझौता नहीं करें. सामंजस्यता बढ़ाएं. स्वास्थ्य पर जोर रखें. व्यवस्थागत विषयों को अनदेखा न करें. सात्विकता रखें.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. धैर्य बढ़ाएं.

