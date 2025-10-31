Meen Tarot Rashifal 31 October 2025: मीन राशि वालों को बुरी आदतों से रहना होगा दूर, वरना आ सकता है आर्थिक संकट

मीन (Pisces):-

Cards:- Death

किसी व्यवसाय में गलत लोगों के साथ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. इस बात का पता लगने पर आप परेशान हो सकते है. इस समय इस व्यवसाय से अपने कदम पीछे हटना आपके लिए संभव नहीं है. अतः परिस्थितियों के नजाकत देखते हुए धैर्य और संयम के साथ आप आगे की योजना पर कार्य कर सकते हैं. जल्द ही आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे. किसी साझेदारी की के साथ हुई गलतफहमी के चलते सामने वाले लोग इस व्यवसाय को बंद करने का निर्णय ले सकते हैं. इस बात के लिए आप ईश्वर का आभार व्यक्त करेंगे. कि बिना किसी संकट में फंसे आप स्वयं ही इस स्थिति से बाहर हो गए हैं. पुराने जीवन की यादों की तरह पुराने लोग जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते आए हैं. या पुराने कार्यों को अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करेंगे. नए प्रेम संबंध और नई मित्रता आपके जीवन में आई हुई नजर आ रही है. जीवनसाथी के साथ वैवाहिक रिश्तों में काफी तनाव उत्पन्न हो सकता है. सामने वाले की झूठ बोलने और बातें छुपाने की आदत के चलते कोई बहुत बड़ा राज अचानक से आपके सामने आ सकता हैं. इस राज के सामने आने से आपकी जिंदगी में उथल-पुथल मच सकती है.

स्वास्थ्य: कुछ बुरे व्यसन जो आपकी आदत बनते जा रहे हैं. उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए. यह गलत आदत है आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने आर्थिक स्थितियों में बदलाव आता हुआ देख सकते हैं. रुके हुए कार्यों में आई गति जल्द ही आर्थिक लाभ पहुंच सकती है.

रिश्ते: इस समय कार्य से विश्राम लेकर अपने करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताने की तैयारी कर सकते हैं.

