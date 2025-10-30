scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 30 October 2025: मीन वालों के परिवार में होगी अनबन, सेहत का रखें खास ख्याल

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 30 October 2025: कुछ ऐसे लोगों से अपने रिश्ते तोड़ सकते हैं.  तो काफी समय से आपके कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं.  इस समय उन लोगों के कार्यों के कारण आपकी सहनशीलता कम होती नजर आ रही है.  

मीन (Pisces):-
Cards:- Two of wands

विदेश जाने की आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना प्रबल हैं. नौकरी में अपनी कार्य शैली में बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं.  अधिक श्रम की जगह बुद्धि का उपयोग कर अपने कार्यों को जल्द  सफल बनाने की नीति पर कार्य कर सकते हैं.  इससे आप कम समय में कार्य को पूर्ण कर अपनी योग्यता सामने वाले को प्रदर्शित कर सकेंगे.  कुछ ऐसी नीतियों पर विचार कर रहे हैं.  जो आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए उपयोगी साबित होगी.  एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत करने की सोच मन में बन रही है.  अपने किसी मित्र के साथ इस बात पर विचार विमर्श करेंगे. और साथ ही इस जानकारी को भी प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं. कि इस व्यवसाय में आपको कितना लाभ प्राप्त होने की संभावना है. कुछ ऐसे लोगों से अपने रिश्ते तोड़ सकते हैं.  तो काफी समय से आपके कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं.  इस समय उन लोगों के कार्यों के कारण आपकी सहनशीलता कम होती नजर आ रही है.  किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. अतीत में जिस व्यक्ति के साथ आपका प्रेम संबंध रहे थे.  अचानक से वह व्यक्ति आपको कहीं मिल सकता हैं. इस मुलाकात से मन थोड़ा भावुक हो जाएगा.  कुछ नए लोगों से मित्रता हो सकती हैं. 

स्वास्थ्य: बार-बार हो रहा सर्दी जुकाम के कार्य को प्रभावित कर सकता हैं.  इसके चलते शरीर में कमजोरी अनुभव हो सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति: अपने कुछ धन को एक नई योजना में निवेशित करने को लेकर अपने परिजनों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी की कड़वी बातों को अनसुना कर अपने रिश्ते को कड़वाहट से बचा सकते हैं. 

