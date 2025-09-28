scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 28 September 2025: मीन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 28 September 2025: अतीत में आपके साथ जो भी कुछ हुआ ह. उसे बाहर निकाल कर आप आप खुद को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे. यह आपकी सहनशीलता और संयम का ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार हो सकता है. ऐसा आप अनुभव कर रहे हैं.

मीन (Pisces):-

Cards:- The Empress

जीवन में आने वाला बदलाव आपके लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर लेकर आ रहा है. अभी तक जिन भी समस्याओं या चुनौतियों का अपने कठिनाइयों से सामना किया था. अब सब उन सभी चुनौतियों और कठिनाइयों से बाहर निकाल कर जीवन को उन्मुक्त रूप से जी सकेंगे. अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति होने से आप खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे. नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है. दांपत्य जीवन में संतान सुख से यदि अभी तक वंचित थे. तो उस सुख की प्राप्ति की भी उम्मीद प्रबल बनी हुई है. विवाह के लिए नए प्रस्ताव मिल सकते हैं. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छे वेतन वृद्धि की प्राप्ति की भी संभावना बनी हुई है. अचानक से सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा. जो लोग अभी तक आपके साथ बात करने में हिचकीचाते थे. वह अब आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं. अतीत में आपके साथ जो भी कुछ हुआ ह. उसे बाहर निकाल कर आप आप खुद को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे. यह आपकी सहनशीलता और संयम का ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार हो सकता है. ऐसा आप अनुभव कर रहे हैं.

स्वास्थ्य: चर्म रोग समस्या से बाहर निकाल सकते हैं. जिस कारण राहत महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. नए शुरू किया व्यवसाय में अच्छा प्रतिफल मिलेगा.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ चली आ रही अनबन अब सुधर सकती है अपने रिश्ते को और बेहतर बना सकते हैं.

---- समाप्त ----
