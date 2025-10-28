Meen Tarot Rashifal 28 October 2025: मीन राशि वालों को मिलेगा मान सम्मान, सेहत का रखें खास ख्याल

मीन (Pisces):-

Cards:-Knight of swords

कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ ऐसी परिस्थितियों बन सकती हैं. कि बिना दो-दो हाथ किए बाहर निकलना संभव नहीं होगा. यहां आप दोनों की सोच यही हो सकती है. कि सुलह करने की जगह सामने वाले को सबक सिखाना ही युद्ध और लड़ाई का अंतिम कदम होगा. इस बात के चलते फैसला करना ही होगा. चाहे वह इस पार हो या उस पार . इसी से विजय की प्राप्ति होगी. क्योंकि हार तो आपको किसी भी शर्त पर स्वीकार्य है ही नहीं. इस समय अपने दिमाग दिल से कम और दिमाग से अधिक काम लें. अपने तर्क शक्ति और विवेक से सामने वाले को निरुत्तर करने का प्रयास करें. जल्द ही किसी अच्छे दौर की शुरुआत हो सकती हैं. कार्य क्षेत्र में एक बड़ी परियोजना पर कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है. इस कार्य की सफलता का आपके जीवन में काफी प्रभाव पड़ेगा. इस कार्य के उपरांत आगे कई अच्छे अवसर आपको अपनी योग्यता और काबीलियत साबित करने के लिए मिल सकेंगे. जीवन में नाटकीय तीव्रता से होने वाले परिवर्तनों को अपनाने का प्रयास करें. हो सकता हैं, कि यह बदलाव आपके हतप्रभ कर दें. और साथ ही इनका भविष्य पर गहरा प्रभाव भी पड़ सकता हैं. जल्दबाजी में गलत फैसला न करें और ना ही दूसरे के दबाव में आकर कोई ऐसा निर्णय लेने जो आगे चलकर आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दें. अपने स्वविवेक से निर्णय लें. सामने वाले की बात सुन सकते हैं. किंतु उन बातों का प्रभाव अपने निर्णय पर ना पड़ने दें.

स्वास्थ्य: पूर्व की किसी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिल सकती हैं. गर्भवती महिलाएं अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: अपनी माता से प्राप्त कीमती उपहार को लेकर प्रसन्नचित हो सकते हैं.

रिश्ते: यदि प्यार से आप किसी को उसकी गलती समझने का प्रयास करते हैं. तो सामने वाला आपकी बात को जल्दी समझ जाएगा.

