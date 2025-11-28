scorecardresearch
 
Meen Tarot Rashifal 28 November 2025: धनराशि प्राप्त हो सकती है,विदेश यात्रा की तैयारी करेंगे

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 28 November 2025: रुके हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें. किसी कार्य में मिली असफलता को लेकर मानसिक तनाव न करें.असफलता के पीछे के कारण जानने की कोशिश करें.

मीन (Pisces):-
Cards:-Two of swords
आंखों पर पट्टी बांधकर दूसरों पर विश्वास ना करें. अपनी समझ का उपयोग करें. दूसरों की निजी बातों में दखल ना दें. अपने निजी बातें किसी के साथ भी साझा ना करें. रिश्तो में मर्यादा बनाए रखें. विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. इस समय परिश्रम की अधिकता रहेगी. समय पर कार्य पूरा करने के प्रयास करें. विचारों में आ रहे उथल-पुथल कार्य से मन भटका सकती है. बेफिजूल के विचारों पर नियंत्रण रखें. ऐसा कोई कार्य न करें जिसके लिए बाद में पछतावा हो. कर की सफलता के लिए अपना ध्यान अपने लक्ष्य  पर केंद्रित रखें.सामाजिक पद प्रतिष्ठा के अवसर प्राप्त हो सकते हैं .रुके हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें. किसी कार्य में मिली असफलता को लेकर मानसिक तनाव न करें.

असफलता के पीछे के कारण जानने की कोशिश करें. कार्य में हुई गलती को सुधारा जा सकता है .इस बात पर विश्वास रखें. ऐसे लोगों से दूर रहे. जो आपकी गलतियां को आपकी असफलता का कारण मानते हैं .अपनी असफलता को अपने मस्तिष्क में जगह न बनाने दे. लोगों के प्रति पूर्वाग्रह ना रखें. नए लोगों से मिलते समय मन में सकारात्मक रखें.

स्वास्थ्य: गले में सूजन आ सकती है. चिकित्सक छोटी सी शल्य चिकित्सा का परामर्श दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: माता से उपहार में बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है.विदेश यात्रा की तैयारी करेंगे.

रिश्ते: पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है.परिवार के साथ समय बिताएंगे.

