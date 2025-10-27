scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 27 October 2025: निवेश करने वालों को अच्छा रिटर्न मिलेगा, गुस्से पर नियंत्रण रखें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 27 October 2025: धैर्य और संयम के साथ अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयास करें. यदि आप अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं करेंगे. तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकते हैं. 

pisces horoscope
मीन (Pisces):-
Cards:-five of wands 
किसी के साथ कुछ समय पूर्व हुआ एक छोटा सा झगड़ा जिसे अब तक आप भूल भी चुके हैं. सामने वाले के मन में आपके प्रति नफरत उत्पन्न कर सकता हैं. इस बात के चलते अचानक से वह व्यक्ति आपके कार्यों को खराब करने का कोशिश कर सकता हैं. इस बात को खत्म करने की बात समझाने पर वह आपके साथ हाथापाई पर भी उतार सकता हैं. ऐसी स्थिति में आपको पलटवार करना ही पड़ेगा. न चाहते हुए भी यह विवाद इतना बढ़ जाएगा. कि दोनों के परिजनों को इस विवाद के को खत्म करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी पड़ सकती हैं.

छोटे से विवाद को सामने वाला अपने अहंकार और अहम के चलते इतना अधिक बढ़ा सकता हैं कि हो सकता हैं कि आपको न्यायालय में जाकर इस विवाद के सुलझने की प्रतीक्षा करनी पड़े. ऐसे लोगों से उलझने का प्रयास न करें जिनका कार्य दूसरों के जीवन में परेशानियों को बढ़ाना हो सकता है. धैर्य और संयम के साथ अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयास करें. यदि आप अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं करेंगे. तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकते हैं. 

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और कार्य की अधिकता के चलते नींद पूरी नहीं हो पा रही होगी. इस कारण आप मानसिक और शारीरिक कमजोरी महसूस कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: अपनी जमा पूंजी को सही योजना में निवेशित कर अच्छा प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है. 

रिश्ते: अपने रिश्तों में विश्वास और गरिमा को बनाए रखें. दोनों का ही होना रिश्तो की मर्यादा को कभी भंग नहीं करता करेगा.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

