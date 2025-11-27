Meen Tarot Rashifal 27 November 2025: गलत कार्यों का समर्थन न करें, सच के साथ डटकर खड़ रहें

मीन (Pisces):-

Cards:- Ace of wands

मान सम्मान में वृद्धि हो सकती हैं. विवाह के लिए किसी धनी परिवार से रिश्ता आ सकता हैं. परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है. ये समय नए अवसर के आगमन की सूचना ला सकता है. नए व्यवसाय को आरंभ करने के चलते किसी की महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. पिता के साथ चली आ रही अनबन समाप्त हो सकती हैं. सकारात्मक भाव से शुरू किए गए कार्यों में जल्द ही सफलता मिलती नजर आएगी.

किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जो आपको साथ में व्यवसाय करने का प्रस्ताव दें. इस समय आपके दृष्टिकोण में बदलाव संभव है. व्यवहार की नम्रता और सहजता लोगों को प्रभावित कर सकती है. कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी आपको किसी बड़े परियोजना में कार्य करने का अवसर दे सकता है.

अब जो अवसर आपको प्राप्त होंगे. वह आर्थिक लाभ के साथ मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे. जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में सुधार लाने का प्रयास कर सकते हैं. गलत कार्यों का समर्थन न करें. सच का साथ देने का प्रयास करें. यदि आपके अनुभव कार्य को सफल नहीं बन पा रहे हैं. तो किसी बड़े बुजुर्ग की मदद ले सकते हैं.

---- समाप्त ----